Nato,’non è Mosca a decidere su truppe occidentali a Kiev’

agenzia

Botta e risposta con Russia, contraria

PRAGA, 04 SET – “Non è la Russia” che può decidere sullo schieramento di truppe occidentali in Ucraina: lo ha sottolineato il segretario generale della Nato, Marc Rutte. In precedenza, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova aveva affermato che “la Russia non discuterà l’idea di un intervento militare straniero in Ucraina in nessuna forma”.

