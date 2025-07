Naufragio di un battello turistico in Vietnam, 18 i morti

agenzia

A bordo c'erano 53 persone, 12 finora soccorsi. In arrivo tifone

HANOI, 19 LUG – Almeno 18 persone sono morte mentre altre decine risultano disperse nel naufragio di un battello turistico, il Wonder Sea, che si è capovolto con 53 persone a bordo nella baia di Ha Long, in Vietnam. I soccorsi hanno finora tratto in salvo 12 persone, mentre il numero dei morti accertati è salito a 18, riferisce il Vietnam Express. Il Paese si prepara all’arrivo del tifone Wipha, in rapida intensificazione nel Mar Cinese meridionale.

