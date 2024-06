Nave mercantile colpita da missile nel golfo di Aden

agenzia

Incendio subito sedato, non sono segnalati feriti

(ANSA-AFP) – LONDRA, 09 GIU – Una nave mercantile battente bandiera di Antigua e Barbuda ha preso fuoco dopo essere stata colpita da un missile al largo delle coste dello Yemen, dove sono in aumento gli attacchi dei ribelli Houthi. Lo ha riferito la società di sicurezza marittima britannica Ambrey: “La nave si stava dirigendo verso sud-ovest lungo il Golfo di Aden ad una velocità di 8,2 nodi quando la stazione di prua è stata colpita da un missile. È scoppiato un incendio ma è stato neutralizzato. Non sono stati segnalati feriti” si legge in una nota. (ANSA-AFP).

