Navi russe a Cuba, Usa trasferiscono nell’area un sottomarino

Il Pentagono: 'Le manovre del Cremlino non sono una minaccia'

L’AVANA, 14 GIU – Gli Stati Uniti hanno mobilitato un sottomarino nella Baia di Guantanamo, a Cuba, in risposta all’arrivo all’Avana di una flotta navale russa. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha riferito che si tratta dell’USS Helena, un sottomarino da attacco rapido a propulsione nucleare, ed ha escluso che il suo trasferimento nell’area risponda ad una minaccia dovuta alla presenza di navi del Cremlino sull’isola. “Non è una sorpresa, li abbiamo già visti effettuare questo tipo di scali portuali. Naturalmente li prendiamo sul serio, ma questi esercizi non sono una minaccia per gli Stati Uniti”, ha detto la portavoce del Pentagono, Sabrina Singh. La flotta militare russa (una fregata, un sottomarino nucleare, una petroliera e un rimorchiatore di salvataggio) resteranno nel porto di Cuba fino al 17 giugno.

