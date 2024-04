Nbc silura l’ex alleata di Trump, ha sostenuto bugie sul voto

agenzia

Dopo la rivolta interna, 'McDaniel non sarà una commentatrice'

NEW YORK, 27 MAR – Nbc fa marcia indietro e, dopo una rivolta interna, rescinde il contratto con Ronna McDaniel, l’ex presidente del National Republican Committee coinvolta nella ‘big lie’ delle elezioni rubate del 2020 cavalcata da Donald Trump. McDaniel è stata per diverso tempo alleata dell’ex presidente che, alla fine, l’ha costretta però a lasciare l’incarico per installare alla guida del partito alcuni suoi fedelissimi. McDaniel era stata assunta solo la scorsa settimana come commentatrice e la rivolta del pubblico e dei giornalisti del network, in particolare Msnbc – la rete più di sinistra che fa capo a Nbc -, è stata immediata. “Dopo aver ascoltato le vostre legittime preoccupazioni, ho deciso che Ronna McDaniel non sarà una commentatrice di Nbc”, ha detto il presidente di NBUCniversal News Group Cesar Conde, che aveva assunto McDaniel per assicurare che la copertura dell’anno elettorale includesse varie prospettive politiche. Ma all’interno di NBC la decisione è risultata subito controversa, con molti anchor che hanno lamentato il coinvolgimento di McDaniel negli sforzi di Donald Trump per capovolgere il risultato delle elezioni del 2020.

