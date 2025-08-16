Nei Balcani resta l’emergenza incendi

agenzia

Particolarmente critica la situazione in Montenegro

BELGRADO, 16 AGO – In diversi Paesi dei Balcani, dove domina ancora un’ondata di caldo torrido e clima secco, prosegue l’emergenza incendi. La situazione resta allarmante in particolare in Montenegro con numerosi focolai ancora attivi. I roghi boschivi si sono allargati nella regione di Niksic, dove sono in azione diversi aerei e elicotteri. Critica la situazione anche nelle province di Kuce e Pipere dove le fiamme hanno minacciato per alcune ore diverse case di abitazione. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e delle squadre di soccorso ha scongiurato ulteriori gravi conseguenzse per gli abitanti locali. Stando ai media, alle operazioni di spegnimento degli incendi partecipano unità aeree di Ungheria e Repubblica ceca. Diversi vasti incendi sono attivi anche in Macedonia del Nord, Croazia e Albania.

