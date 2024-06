Nei Paesi Bassi affluenza alle Europee al 7% alle 10.30

agenzia

Prima rilevazione Ipsos, le urne resteranno aperte fino alle 21

L’AIA, 06 GIU – L’affluenza alle Europee in Olanda alle 10:30 era del 7%. Il dato, rilevato dalla società di ricerca Ipsos, è in linea con quello registrato alla stessa ora in occasione della tornata del 2019. A L’Aja prima delle 11 aveva votato l’8% degli elettori, secondo i dati diffusi dal comune. In termini assoluti, sono circa 13 milioni gli elettori olandesi chiamati alle urne per scegliere i rappresentanti politici che si spartiranno i 31 seggi a disposizione sui 720 all’Eurocamera. L’affluenza alle Europee nella terra orange non è mai stata alta: nel 2019 poco meno del 42% degli aventi diritto si è recato al voto. Le urne olandesi resteranno aperte fino alle 21, quando sono attesi i primi exit poll. Lo spoglio inizierà in serata, ma i risultati saranno annunciati soltanto domenica sera, al termine della maratona elettorale in tutti i ventisette Paesi Ue.

