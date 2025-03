Nel 2025 in fumo 806 mila ettari di vegetazione in Brasile

agenzia

Dopo l'intervento del governo area incendiata in calo del 60%

BRASILIA, 24 MAR – Con i 120.400 ettari di vegetazione andati in fumo a febbraio, il Brasile chiude il primo bimestre del 2025 con complessivamente 806.235 ettari di foreste distrutti. Lo riferisce la Ong MapBiomas evidenziato che il dato mostra un calo del 59,7% rispetto ai primi due mesi del 2024. In particolare, la maggior parte degli incendi registrati il mese scorso si è concentrata in Amazzonia (98.100 ettari) – in calo del 92% rispetto allo stesso mese dello scorso anno – seguita da Cerrado (22.238), Foresta atlantica (3.930), Pampa (1.793), Caatinga (1.773) e Pantanal (1.416). La diminuzione del disboscamento è spiegata con una serie di interventi approvati dal governo dallo scorso anno per contrastare l’ondata di incendi che per mesi ha attraversato il Paese nel corso del 2024. Per migliorare ulteriormente la risposta istituzionale la ministra dell’Ambiente, Marina Silva, ha approvato un ulteriore finanziamento da 10 milioni di euro (61 milioni di real) per favorire la creazione di uffici di monitoraggio della deforestazione in 70 municipi amazzonici. Grazie allo stanziamento gli enti locali riceveranno veicoli, barche, computer e droni, nonché formazione e consulenza tecnica per consentire alle squadre locali di agire in modo più efficace nella lotta alla deforestazione e nella promozione di pratiche sostenibili.

