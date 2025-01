Nel Sahel progetto formazione insegnanti finanziato da Ue

agenzia

Investire nell'istruzione per prendere in mano il futuro

ROMA, 24 GEN – Dare agli insegnanti le chiavi del futuro digitale nel Sahel. E’ questo l’obiettivo che persegue il progetto ‘Improving Education in the Sahel Region’, finanziato dall’Unione Europea e sostenuto dall’Unesco, che da tempo opera per consentire agli insegnanti e alle comunità di padroneggiare gli strumenti digitali e migliorare la loro didattica. La Giornata Internazionale dell’Educazione, che si celebra oggi anche nel Sahel ricorda che l’innovazione tecnologica deve essere utilizzata per rafforzare le capacità umane, non per sostituirle. I risultati del progetto rilevano che più di 1.300 insegnanti sono stati formati per integrare la tecnologia nelle loro classi. In contesti caratterizzati da un accesso limitato alle infrastrutture, la padronanza di questa abilità è uno sviluppo notevole. Inoltre, nella regione 12 istituti di formazione degli insegnanti sono stati dotati di oltre 500 computer rendendo possibile la modernizzazione della formazione iniziale. Gli sforzi riguardano anche i sistemi di gestione delle risorse umane. Ad oggi, 220 membri del personale dei ministeri dell’istruzione hanno beneficiato dello sviluppo di capacità nella gestione dei sistemi informativi. Questo è fondamentale per un’efficace pianificazione delle risorse e una migliore governance dell’istruzione. Questi progressi sono promettenti, rileva l’Unesco, ma sono solo l’inizio. “Il bisogno è reale e i risultati dimostrano che questi investimenti nell’istruzione e nella tecnologia sono fondamentali”. Ogni insegnante formato, ogni infrastruttura migliorata e ogni sistema ottimizzato sono passi concreti verso un’istruzione più inclusiva, innovativa e responsabilizzata nella regione del Sahel. ” In un mondo in rapida evoluzione, investire nell’istruzione significa dare a ogni bambino, a ogni insegnante e a ogni comunità la possibilità di prendere in mano il proprio futuro” sottolinea l’Unesco.

