Nella quinta corsa davanti ai tori a San Fermin cinque contusi

agenzia

Nessun ferito da cornate nelle feste di Pamplona a nord Spagna

MADRID, 11 LUG – Ancora brividi nelle strade di Pamplona, nel settentrione della Spagna, per il quinto ‘encierro’, le tradizionali corse dei tori lungo il percorso nel centro cittadino, per i festeggiamenti di San Fermin: almeno cinque i contusi e nessun ferito per incornata nella corsa che si è svolta alle 8:00, secondo un primo bollettino medico dei servizi sanitari. I tori dell’allevamento di Jandilla, di Merida, in Estremadura, lanciati a tutta velocità sul percorso tra centinaia di turisti e residenti, che correvano davanti a loro tentando di schivarli, hanno compiuto una corsa rapida in poco più di 2 minuti, travolgendo nel tratto della Estafeta alcuni dei corridori caduti. In cinque sono rimasti feriti per contusioni. Quella odierna è stata la quinta delle 8 tradizionali corse in programma durante le ‘Fiestas’ di San Fermin, rese celebri da Ernest Hemingway, che hanno finora registrato due feriti per incornate: un giovane di 25 anni e un uomo di 38 anni.

