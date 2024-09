Netanyahu a Onu, sono qui contro le menzogne e le calunnie

agenzia

'Il mio Paese combatte per la sua sopravvivenza'

WASHINGTON, 27 SET – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha denunciato all’assemblea generale dell’Onu le “menzogne ;;e calunnie” pronunciate contro il suo Paese. “Il mio paese è in guerra, combatte per la sua sopravvivenza. Ma dopo aver sentito le bugie e le calunnie contro il mio paese da molti oratori su questo podio, ho deciso di venire e mettere le cose in chiaro”, ha detto .

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA