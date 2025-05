Netanyahu, abbiamo eliminato Muhammed Sinwar

agenzia

La conferma durante il dibattito alla Knesset

TEL AVIV, 28 MAG – “Abbiamo eliminato Muhammed Sinwar”, ha detto il primo ministro Benyamin Netanyahu durante un dibattito alla Knesset, dibattito che si sta tenendo dopo che l’opposizione ha ottenuto 40 firme per chiedere la partecipazione del premier. Finora Israele non aveva dichiarato ufficialmente che il leader di Hamas, succeduto al fratello Yahya ucciso in ottobre, fosse effettivamente morto dopo l’attacco a Gaza dell’Idf.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA