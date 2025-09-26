Netanyahu all’Onu chiede ripristino sanzioni contro Iran

agenzia

E mostra 'la mappa del terrore' del regime di Teheran

NEW YORK, 26 SET – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu parlando all’Assemblea Generale dell’Onu ha “chiesto il ripristino delle sanzioni delle Nazioni Unite contro l’Iran”. “L’anno scorso da questo podio ho mostrato questa mappa del terrore dell’Iran che sta rapidamente sviluppando un programma nucleare e di missili balistici. Questi non solo rischiano di distruggere Israele ma mettono in pericolo gli Usa”, ha detto in apertura.

