Netanyahu, con Iran accordo tipo Libia o opzione militare

agenzia

'Turchia vuole basi in Siria, un pericolo per Israele'

TEL AVIV, 08 APR – “Siamo d’accordo con il presidente Trump che l’Iran non deve avere armi nucleari. Questo può avvenire con un accordo, ma solo se l’accordo è del tipo Libia: entrare, distruggere le strutture, smantellare tutti i dispositivi, sotto la supervisione e con l’esecuzione americana va bene. La seconda possibilità è che non accada. Che continuino a tirare avanti i negoziati, e in tal caso l’opzione militare è sul tavolo. Tutti capiscono questo. Ne abbiamo parlato a lungo”. Lo dice il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un video appena pubblicato dopo avere incontrato ieri sera il presidente Usa alla Casa Bianca. “La Turchia vuole stabilire basi militari in Siria, e questo è un pericolo per Israele – ha detto ancora Netanyahu nel video – . Siamo contrari a ciò, e stiamo agendo contro. Ho detto al presidente Trump, che è mio amico, così come è amico di Erdogan: “Se avremo bisogno del tuo aiuto, ne parleremo”.

