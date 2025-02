Netanyahu, determinati a riavere la salma di Shiri Bibas

agenzia

Da Hamas 'crudele e malvagia violazione dell'accordo'

GERUSALEMME, 21 FEB – “Agiremo con determinazione per riportare a casa Shiri, insieme a tutti i nostri prigionieri, sia i vivi che i caduti, e garantiremo che Hamas paghi il prezzo pieno per questa crudele e malvagia violazione dell’accordo”: lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione video dopo la scoperta che uno dei corpi consegnati ieri non era quello di Shiri Bibas, la madre dei due bambini rapiti.

