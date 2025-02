Netanyahu, dolore insopportabile, faremo i conti con Hamas

agenzia

'Il nostro cuore è spezzato, ma lo spirito non si frantuma'

TEL AVIV, 20 FEB – “Fratelli e sorelle, cari cittadini di Israele, oggi siamo tutti uniti nel dolore insopportabile. Abbassiamo la testa per la pesante perdita dei nostri quattro ostaggi. Tutti noi soffriamo con un dolore che è mescolato a rabbia. Siamo tutti furiosi con le bestie di Hamas. Le quattro bare dei nostri cari ci obbligano, più che mai, a garantire, a giurare, che ciò che è accaduto il 7 ottobre non accadrà mai più. La voce del loro sangue grida a noi dalla terra. Ci obbliga a fare i conti con gli assassini infami, e faremo i conti con loro”. Lo ha dichiarato il presidente israeliano Benyamin Netanyahu. “Il nostro cuore è spezzato, ma il nostro spirito non si frantuma. E con questo spirito: riporteremo tutti i nostri rapiti, distruggeremo i killer, estingueremo Hamas, e insieme – con l’aiuto di Dio – garantiremo il nostro futuro”, ha aggiunto il premier israeliano nella sua dichiarazione. E la citazione “La vendetta appartiene al Signore, la vendetta apparirà”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA