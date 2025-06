Netanyahu: «Fermeremo il nucleare dell’Iran con o senza Trump»

Reazioni

"Il nostro obiettivo principale é eliminare la minaccia"

Fermeremo il nucleare dell’Iran con o senza Trump: così il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, in una intervista all’emittente israeliana del circuito Kan. “Il nostro principale obiettivo è fermare il programma nucleare, eliminare la minaccia, mentre il secondo obiettivo è fermare la capacità balistiche dell’Iran. Se Trump vuole partecipare o meno – afferma Netanyahu – è una sua decisione, lui farà ciò che è meglio per gli Stati Uniti. Io farò ciò che è meglio per Israele”.

