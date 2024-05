Netanyahu, ‘il necessario per battere Hamas, anche a Rafah’

agenzia

Premier, 'nonostante differenti opinioni nel governo agiremo'

TEL AVIV, 02 MAG – “Faremo ciò che è necessario per vincere e sconfiggere il nostro nemico, anche a Rafah”. Lo ha detto, secondo una nota del suo ufficio, il premier Benyamin Netanyahu intervenendo ad una cerimonia in onore dei soldati caduti. “C’erano e ci sono differenze di opinione dentro di noi – ha aggiunto riferendosi alla diversità di posizioni nel governo – riguardo alle azioni in arene lontane e vicine. Ma alla fine della discussione la decisione è stata presa. Abbiamo agito lì e – ha concluso – agiremo anche qui”.

