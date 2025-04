Netanyahu, ‘Macron chiede Stato Palestina che distrugge Israele’

agenzia

E bacchetta figlio Yair che ha mandato a quel paese presidente

TEL AVIV, 13 APR – Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha commentato il post di suo figlio Yair, che ha mandato a quel paese il presidente francese Emmanuel Macron su X in risposta alla sua dichiarazione della necessità di riconoscere uno Stato palestinese. “Amo mio figlio Yair, un vero sionista che ha a cuore il futuro del Paese”, ha detto Netanyahu. “Ha anche diritto alla sua opinione personale, anche se lo stile della sua risposta per me è inaccettabile. Netanyahu ha aggiunto che “il presidente Macron si sbaglia di grosso. Continua a promuovere l’idea di uno Stato palestinese la cui unica ambizione è la distruzione dello Stato di Israele”, ha detto.

