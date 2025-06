Netanyahu nega che Trump abbia posto veto su Khamenei

agenzia

'False notizie, non entro nei dettagli'

TEL AVIV, 15 GIU – Interpellato in diretta su Fox News, il primo ministro Benyamin Netanyahu ha smentito che il presidente Trump abbia posto il veto al piano israeliano di uccidere la guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, riferito alla Reuters da due funzionari statunitensi. “Ci sono così tante false notizie su conversazioni che non sono mai avvenute che non entrerò nei dettagli”, ha commentato Netanyahu. Anche il consigliere per la sicurezza nazionale israeliano Tzachi Hanegbi ha negato il report di Reuters, definendolo “fake news di primissimo ordine”.

