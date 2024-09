Netanyahu, nessun ritiro dal Corridoio Filadelfia

agenzia

'La vittoria della guerra passa da lì'

TEL AVIV, 02 SET – “Il conseguimento degli obiettivi della guerra passano per il Corridoio Filadelfia. Venti anni fa mi sono dimesso dal governo Sharon proprio su questo punto: dobbiamo controllare l’asse al confine tra Gaza e l’Egitto, è una questione politica fondamentale”. Lo ha dichiarato il premier Benyamin Netanyahu in conferenza stampa a Gerusalemme, annunciando che non ci sarà nessun ritiro dell’esercito israeliano da quel corridoio.

