Netanyahu, ok all’intesa ma non ce ne andiamo da Gaza

'I sondaggi a sostegno dell'accordo sono manipolati'

ROMA, 13 LUG – “Cosa vuole Hamas? Vuole rimanere a Gaza. Vuole che ce ne andiamo, così può riarmarsi, così può attaccarci ancora e ancora. Non lo accetterò”: così il premier israeliano Benyamin Netanyahu, in un video su X, ripreso dai media israeliani, aggiungendo che farà “di tutto per restituire i nostri ostaggi”. Il premier, che definisce “manipolati” i sondaggi a sostegno dell’intesa, afferma che Israele “ha accettato l’accordo ma Hamas l’ha rifiutato”. “Dobbiamo insistere sul rilascio degli ostaggi e sulla distruzione di Hamas e la garanzia che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele. Non rinuncio a nessuno di questi obiettivi”.

