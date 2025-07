Netanyahu, ordinato a Idf raid in Siria a difesa dei drusi

agenzia

'Armi introdotte nella zona di Sweida'

ROMA, 15 LUG – Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu e il ministro israeliano della Difesa Israel Katz affermano di aver ordinato all’Idf di colpire le forze siriane “a seguito dell’attacco ai drusi in Siria”. Lo riporta il Times of Israel. Nella dichiarazione si afferma che all’Idf è stato ordinato di colpire “le forze del regime e le armi che sono state introdotte nella zona di Sweida”, cosa che Netanyahu e Katz affermano essere “contraria alla politica di smilitarizzazione decisa, che proibisce l’ingresso di forze e armi nella Siria meridionale che mettono in pericolo Israele”.

