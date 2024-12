agenzia

In seduta con il governo nella città del nord di Nahariya

TEL AVIV, 03 DIC – “Attualmente siamo in un cessate il fuoco, sottolineo, un cessate il fuoco, non è la fine della guerra”. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, in seduta speciale con il governo nella città del nord di Nahariya, al confine con il Libano.

