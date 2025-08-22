Netanyahu, ‘rapporto Onu sulla carestia una palese bugia’

agenzia

Ufficio del premier: 'Campagna orchestrata da Hamas'

GERUSALEMME, 22 AGO – Il rapporto Onu che dichiara la carestia a Gaza è una “palese menzogna”: lo afferma l’ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu. “Israele ha una politica per prevenire la carestia, non per provocarla”, sottolinea l’ufficio in una nota su X. “Dall’inizio della guerra Israele ha permesso l’ingresso di 2 milioni di tonnellate di aiuti nella Striscia, più di una tonnellata a persona”. E “continuerà a agire responsabilmente, garantendo che gli aiuti raggiungano i civili e distruggendo la macchina del terrore di Hamas. La campagna di carestia orchestrata da Hamas non ci impedirà di liberare i nostri ostaggi ed eliminare Hamas”.

