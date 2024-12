Netanyahu si opera alla prostata, udienze a rischio

agenzia

Confermato gabinetto ma testimonianze al processo forse rinviate

ROMA, 29 DIC – Potrebbero essere rinviate alcune testimonianze del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu al processo per corruzione a suo carico che dovrebbe riprendere domani, in ragione dell’intervento alla prostata a cui dovrà sottoporsi nelle prossime ore. Lo scrive la stampa israeliana, precisando che la riunione di gabinetto prevista per oggi è confermata, ma non è sicuro che il premier sarà presente. L’intervento si è reso necessario per una infezione alle vie urinarie diagnosticata mercoledì scorso. Netanyahu è sotto processo per tre casi di corruzione.

