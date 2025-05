Netanyahu, spero di fare annuncio sui rapiti oggi o domani

agenzia

'C'è un'operazione molto forte dell'Idf nella Striscia di Gaza'

TEL AVIV, 26 MAG – “Spero che sia possibile fare un annuncio sugli ostaggi oggi o domani”, ha detto Benyamin Netanyahu in un video pubblicato sui social. “Il rilascio dei nostri ostaggi è la nostra massima priorità. Spero, spero davvero che riusciremo ad annunciare qualcosa in merito, e se non possiamo farlo oggi, lo faremo domani, non ci arrendiamo”, ha dichiarato. “C’è un’operazione molto forte dell’Idf nella Striscia di Gaza e dobbiamo affrontare accuse infondate da parte della comunità internazionale”, ha continuato il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu in un’intervista video con il suo consigliere postata sui social. “Stiamo facendo tutto per sconfiggere Hamas e liberare i nostri ostaggi.”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA