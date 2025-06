Netanyahu, spero in una tregua di due mesi a Gaza

agenzia

'Con rilascio metà ostaggi, poi cessate il fuoco permanente'

TEL AVIV, 22 GIU – “L’operazione in Iran contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo a Gaza: l’Iran è quello che ha costruito la morsa, e l’intera struttura sta crollando. La guerra a Gaza potrebbe finire oggi se Hamas si arrendesse, deponesse le armi e rilasciasse tutti gli ostaggi, ma si rifiuta di farlo”, ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in una conferenza stampa preregistrata questa sera. “Spero che l’azione in Iran acceleri ciò che stiamo facendo a Gaza – ha aggiunto -. Attendo la risposta di Hamas. Spero che si possa raggiungere un cessate il fuoco di due mesi, ricevere metà degli ostaggi e poi discutere un cessate il fuoco permanente. I colloqui sono in corso. Siamo concentrati sull’Iran, ma non dimentichiamo Gaza, gli ostaggi e gli obiettivi della nostra guerra”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA