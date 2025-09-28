Netanyahu, stiamo lavorando ad accordo su piano Trump per Gaza

agenzia

'Ma vogliamo sia Hamas che Anp fuori dal governo di Gaza'

ROMA, 28 SET – Il premier israeliano Benyamin Netanyahu dovrebbe incontrare Steve Witkoff stasera per la terza volta dal suo arrivo negli Stati Uniti, in preparazione dell’incontro di domani con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul piano in 21 punti per Gaza. “Ci stiamo lavorando – ha risposto a Fox News in una intervista -, non è ancora stato raggiunto un accordo definitivo, ma stiamo collaborando con la squadra del presidente Trump in questo momento. Spero che riusciremo a portarla avanti, perché vogliamo liberare i nostri ostaggi. Vogliamo porre fine al governo di Hamas e disarmarlo. Gaza deve essere smilitarizzata nel nuovo futuro che si sta costruendo per i gazawi, gli israeliani e l’intera regione”. Netanyahu è pronto a concedere ad Hamas un lasciapassare sicuro se mettessero fine alla guerra e liberassero tutti gli ostaggi, come prevede anche Trump. Ma ribadisce al contempo il suo rifiuto dell’Autorità Nazionale Palestinese come possibile governante della Gaza del dopoguerra.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA