Netanyahu, ‘Usa e Israele devono stare uniti’

agenzia

'Per far prevalere la civiltà contro la barbarie'

WASHINGTON, 24 LUG – “Quello che sta accadendo non è uno scontro di civiltà ma tra barbarie e civilizzazione, tra coloro che glorificano la morte e coloro che glorificano la vita. Per far trionfare le forze della civiltà Usa e Israele devono stare insieme”: lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu parlando al Congresso Usa, dicendosi “profondamente onorato per avermi concesso di parlare per la quarta volta in questa cittadella della democrazia”. Sono circa 80-100 i posti lasciati liberi dai dem al Congresso Usa in segno di protesta contro il discorso del primo ministro di Israele, più dei 58 di quando parlò nel 2015.

