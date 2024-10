Netanyahu vuole posticipare nozze del figlio, ‘rischio di droni’

agenzia

Dopo che un drone Hezbollah ha colpito una sua residenza

ROMA, 30 OTT – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu vuole posticipare le imminenti nozze del figlio Avner a causa di problemi di sicurezza dovuti alla guerra su più fronti e alla minaccia dei droni. Lo riporta l’emittente pubblica Kan, ripresa dal Times of Israel. Le nozze di Avner Netanyahu sono previste per il 26 novembre alla fattoria Ronit nella regione di Sharon, a nord di Tel Aviv. Kan cita il premier che avrebbe detto ai suoi collaboratori che tenere l’evento come previsto avrebbe potuto rappresentare un rischio per i partecipanti. Un drone di Hezbollah all’inizio di questo mese ha colpito la finestra della camera da letto della residenza privata del premier a Cesarea, causando danni. I Netanyahu non erano in casa in quel momento.

