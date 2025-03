agenzia

'Piano Witkoff è un corridoio verso la seconda parte'

TEL AVIV, 02 MAR – “Il segretario di Stato Usa Steve Witkoff ha definito la sua proposta come un corridoio per i negoziati sulla fase due. Israele è pronto per questo”. Lo ha detto il primo ministro Benyamin Netanyahu all’inizio della riunione di governo.

