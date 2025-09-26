Netayahu ad Hamas, lasciate ostaggi e deponete le armi

agenzia

'Se lo farete vivrete, altrimenti Israele vi dara' la caccia'

NEW YORK, 26 SET – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu parlando all’Assemblea Generale dell’Onu si é rivolto direttamente ad Hamas riguardo gli ostaggi ancora detenuti a Gaza. Ricordando di aver fatto mettere degli schermi nella Striscia, ha detto: “Liberate gli ostaggi, e deponete le armi. Se lo farete vivrete, se non lo farete Israele vi dara’ la caccia”.

