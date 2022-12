'A breve migliaia militari Kiev in Europa per addestramento'

NEW YORK, 24 DIC - Nei prossimi mesi decine di migliaia di truppe ucraine saranno portare in Europa per essere essere addestrate e imparare a usare nuove tattiche contro i russi nel Donbass e sulla costa sud del Mar Nero. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali uno degli obiettivi è insegnare ai militari ucraini manovre sul campo di battaglia in modo che non abbiano più bisogno di milioni di colpi di artiglieria.

