'Assistente del sindaco New York lavorava per oligarchi russi'

WASHINGTON, 03 MAR - Imbarazzo per il sindaco di New York Eric Adams. Politico ha rivelato che uno dei suoi più stretti collaboratori in passato ha lavorato come consulente immobiliare per gli oligarchi russi che cercavano proprietà di lusso a Manhattan e per una fondazione gestita dal miliardario Viktor Vekselberg, prima che i suoi beni fossero congelati dal Dipartimento del Tesoro alcuni anni fa. Ed Mermelstein, riporta Politico, ha donato alla campagna per l'elezione di Adams circa 7.100 dollari e dopo la vittoria è stato nominato consigliere agli affari internazionali. Nei giorni scorsi il presidente del distretto di Manhattan, Mark Levine, ha chiesto all'Fbi di sequestrare i lussuosi appartamenti che tanti oligarchi sodali di Vladimir Putin possiedono a New York. Adams non si è unito alla richiesta ma ha condannato esplicitamente l'invasione russa dell'Ucraina. Oggi l'ufficio del sindaco ha rilasciato un lungo comunicato in cui difende Mermelstein sottolineando che "non ha avuto rapporti d'affari con i russi o chiunque altro da quando è diventato consigliere" e se fosse necessario "sosterrebbe gli sforzi dei federali per sequestrare gli immobili degli oligarchi".

