++ Kiev, colpito il quartier generale di Wagner nel Lugansk ++

ROMA, 11 DIC - Nella città occupata dai russi di Kadiivka, nella regione di Lugansk, si è verificata un'esplosione in un hotel dove si trovava il quartier generale del gruppo russo Wagner. A sostenerlo è il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergei Gaidai, in un messaggio su Telegram riportato da Ukrinform. "A Kadiivka qualcosa è esploso nel quartier generale del gruppo Wagner", ha scritto Gaidai, secondo il quale le perdite per i mercenari sono molto significative.

