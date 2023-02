'L'Iran ha inviato droni in Russia con barche e aerei'

ROMA, 12 FEB - "L'Iran ha utilizzato barche e una compagnia aerea statale per inviare i nuovi tipi di droni armati avanzati a lungo raggio in Russia da utilizzare nella sua guerra contro l'Ucraina". A rivelarlo è il Guardian che cita fonti in Iran. "Almeno 18 dei droni sono stati consegnati alla marina di Vladimir Putin dopo che ufficiali e tecnici russi hanno effettuato una missione a Teheran a novembre, dove è stata mostrata loro una gamma completa di tecnologie iraniane", si legge nell'articolo.

