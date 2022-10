'Luke Skywalker' in campo per l'Ucraina, 'ha bisogno di droni'

WASHINGTON, 15 OTT - 'Luke Skywalker' dalla parte dell'Ucraina. L'attore Mark Hamill, che interpretava l'eroe della saga di Star Wars, è diventato testimonial di una raccolta fondi per donare droni alle forze di Kiev. "Zelensky ha fatto riferimento al film in questi mesi e non è difficile capire il perché", ha detto la star di Hollywood alla Cnn. "E' chiaro che nel caso di questa guerra la Russia è come l'Impero del male che ha invaso una nazione sovrana". Il progetto United24, di cui l'ex Luke Skywalker è diventato testimonial, è stato lanciato dal governo di Kiev per raccogliere donazioni. "Gli ucraini hanno bisogno di droni, ne hanno ma non quanto i russi", ha spiegato Hamill.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA