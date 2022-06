TEL AVIV, 13 GIU - Il ministro degli esteri Yair Lapid ha fatto appello agli israeliani di non andare in Turchia e di abbandonare il Paese se sono già lì. L'appello del ministro è arrivato dopo che in Turchia sono stati sventati tentativi di attacco contro israeliani da parte dell'Iran.

