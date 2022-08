'Scholz come Hitler', l'ultima dell'anchor tv russo Solovyov

ROMA, 26 AGO - Le immagini del cancelliere tedesco Olaf Scholz, salito ieri su un panzer Gepard durante una visita nel nord della Germania, non sono piaciute al popolare anchorman russo, il giornalista filo-Cremlino Vladimir Solovyov, che nel corso di una trasmissione lo ha criticato aspramente paragonandolo ad Adolf Hitler. A denunciare la performance del conduttore vicinissimo a Putin è stato oggi su Twitter il politico e giornalista ucraino, Anton Gerashchenko, attuale consigliere del ministero dell'Interno di Kiev, che ha postato il video dello show di Solovyov. "Solovyov ha etichettato Scholz come un 'bastardo nazista' e ha chiesto il bombardamento della Germania - ha scritto Gerashchenko in un post -. Ad essere onesti, questa non è più nemmeno propaganda, ma psichiatria secondo me". Duro anche il commento del giornalista della Bbc Francis Scarr: "A volte anche io sono scioccato da ciò che vedo alla televisione di stato russa - ha scritto su Twitter Scarr -. Ieri sera Vladimir Solovyov ha accusato Olaf Scholz di imitare il 'suo idolo' Adolf Hitler e ha proposto attacchi missilistici sulla struttura militare tedesca dove i soldati ucraini vengono addestrati all'uso dei carri armati Gepard". Solovyov è conosciuto al grande pubblico russo e internazionale per le sue uscite fortemente polemiche e per essere, dal 2005, il conduttore del programma che va in onda la domenica sera sul canale russo Rossija 1. Il noto presentatore russo non è nuovo alle polemiche legate ai suoi commenti al vetriolo, come ad esempio quando propose tra le varie esecuzioni capitali lo squartamento dei condannati, in un dibattito surreale in diretta tv. Dall'inizio del conflitto in Ucraina a febbraio, YouTube ha rimosso canali di autori molto seguiti, compreso il suo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA