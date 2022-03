"Svenduta" la villa più costosa d'America con 21 stanze e 49 bagni

Diventa un flop la vendita della villa più costosa d’America. La dimora a Bel Air a Los Angeles, ribattezzata "The One", 21 stanze, 49 bagni, cinque piscine e un garage che può contenere 30 automobili, è stata venduta all’asta a soli 126 milioni di dollari, 144 milioni se si considera anche il 12% di commissioni. Il prezzo chiesto inizialmente nel 2015 quando è stata messa in vendita la proprietà, nel frattempo finita in bancarotta, era di 500 milioni di dollari.

Poi è sceso a 295 milioni. Secondo quanto scrive Bloomberg, la sorte di 'The Onè è quella toccata ad altre proprietà di lusso finite in bancarotta, che sono state tutte venute all’asta ad una cifra considerevolmente ribassata rispetto a quanto chiesto. L’anno scorso, ad esempio, Villa Firenze a Beverly Hills è stata venduta a 51 milioni contro una richiesta di 160.



