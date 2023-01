'Turchia invia a Kiev bombe a grappolo della guerra fredda'

ROMA, 11 GEN - La Turchia ha iniziato a inviare all'Ucraina una forma di bomba a grappolo progettata dagli Stati Uniti, arma potente e controversa dell'epoca della Guerra fredda per distruggere i carri armati russi: lo hanno dichiarato a Foreign Policy funzionari Usa ed europei. Le armi sono progettate per esplodere in submunizioni più piccole, possono rimanere sul campo per anni se non esplodono subito. La legge vieta agli Usa di esportarle. "Dopo che gli Usa hanno negato a Kiev l'accesso a queste munizioni, solo la Turchia poteva fornirle. Questo dimostra che Ankara è un importante sostenitore militare dell'Ucraina", hanno spiegato le fonti.

