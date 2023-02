NEW YORK, 03 FEB - L'amministrazione Biden sta valutando se cancellare o posticipare il viaggio del segretario di Stato Antony Blinken in Cina dopo il pallone spia cinese vicino a un sito nucleare in Montana. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Il pallone spia ha suscitato la rabbia dei repubblicani in Congresso, secondo i quali mostra come le recente aperture diplomatiche di Pechino non sono un cambio di politica.

