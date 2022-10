'Welcome to Britaly', l'Economist paragona il Regno all'Italia

LONDRA, 20 OTT - "Welcome to Britaly": è il titolo di copertina che l'Economist, storico settimanale britannico passato negli ultimi anni sotto il controllo della famiglia Elkann-Agnelli, dedica oggi al caos politico britannico - sfociato nella minaccia di un'ennesima crisi che stavolta aleggia sul governo Tory di Liz Truss, dopo nemmeno due mesi di mandato - additando la tradizione d'instabilità attribuita all'Italia come una sorta di termine di paragone standard negativo. Paragone già avanzato del resto negli ultimi tempi da diverse testate anglosassoni; e che peraltro l'Economist, nel suo articolo d'apertura odierno, usa per criticare e irridere soprattutto l'attuale scenario politico di Londra. In copertina l'immagine è di una Liz Truss vestita da centurione romano con l'elmo di Scipio, una pizza tricolore a mo' di scudo e una forchetta che avvolge degli spaghetti come lancia.

