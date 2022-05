1 Maggio: Cuba, corteo a L'Avana e slogan per il socialismo

L'AVANA, 01 MAG - Cuba ha celebrato oggi la Giornata internazionale dei lavoratori, con una parata a L'Avana e varie altre nelle città di provincia (fra cui Santiago de Cuba e Holguín), in un momento definito dal massimo dirigente sindacale cubano "complesso e stimolante", e con slogan a sostegno del socialismo e del governo nazionale. L'unico oratore della giornata nella capitale è stato il segretario generale della Centrale dei lavoratori di Cuba e membro dell'Ufficio politico del Partito comunista, Ulises Guilarte de Nacimiento. "Il momento è complesso e impegnativo", ha sostenuto Guilarte riferendosi alla situazione attuale a Cuba, e aggiungendo che la manifestazione in corso era "un chiaro riflesso dell'unità e dell'impegno dei cubani per costruire il modello socialista di sviluppo". Il leader sindacale ha quindi denunciato il blocco economico imposto dagli Stati Uniti che causa "effetti negativi", fra cui la mancanza di generi di prima necessità e inflazione, fattori "che hanno ripercussioni nella riduzione del potere d'acquisto dei salari e nell'insoddisfazione popolare che i nemici di Cuba sperano di utilizzare per creare divisioni all'interno del Paese".

