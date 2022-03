8 marzo: a Roma mostra-conferenza su 'Donna, salute ed estetica'

ROMA, 08 MAR - L'Istituto Yunus Emre, centro culturale turco di Roma, celebra l'8 marzo con una mostra fotografica nata dal lavoro di Vittoria Lombardo, citopatologo che ha avviato il progetto 'Victoria's Cell', "unendo il suo percorso lavorativo e scientifico alla propria indole artistica". Lo ha sottolineato Sevim Aktas, direttrice dell'Istituto, in occasione dell'inaugurazione dell'iniziativa 'Donna, salute ed estetica', una mostra-conferenza che fa il punto su due aspetti importanti della vita declinati al femminile. Ricordando che la Giornata internazionale della donna, nata nel 1914, nel 1921 fu adottata in Turchia, un anno prima dell'Italia. Presente anche Annamaria Pollak, presidente della onlus la Ruota Internazionale, con un intervento su '80 Socie, tutte donne e i progetti realizzati per un dolce dovere' "Lombardo ha coniugato scienza e arte per avvicinare le persone alla prevenzione, trovando la corrispondenza tra determinate formazioni cellulari di certe malattie, soprattutto di natura neoplastica, e immagini della vita reale", ha sottolineato Aktas. E proprio per parlare di questi particolari aspetti alla conferenza - dal titolo 'Le donne nella cultura turca e i personaggi femminili nella storia della Turchia, dall'Impero ai nostri giorni'- sono stati invitati esperti in campo medico, estetico ed artistico.

