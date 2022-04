A Chernobyl il suicidio dei soldati russi. "Gli resta un anno di vita"

Trincee scavate nel terreno più contaminato al mondo, scorie radioattive maneggiate senza protezione, esposizioni prolungate a polveri e sostanze tossiche. Nei giorni dell’occupazione di Chernobyl, iniziata subito dopo l’invasione dell’Ucraina del 24 febbraio, i soldati russi hanno inanellato una serie di comportamenti scellerati che hanno messo a rischio la loro stessa vita. Azioni dannose al punto che, secondo il ministro dell’Energia ucraino German Galushchenko, a quelli che hanno scavato le trincee vicino alla centrale nucleare non resterebbe più di un anno di vita.

Pubblicità



Le follie delle truppe mandate avanti senza direttive di sicurezza sono cominciate appena giunte nell’area dal vicino territorio della Bielorussia. A Chernobyl, i militari di Mosca non sono stati solo impegnati a scavare trincee nella zona della Foresta Rossa intorno alla centrale, considerata l’area più contaminata del pianeta in seguito al disastro nucleare del 1986, ma hanno anche accumulato un campionario di gesti sconsiderati, come toccare a mani nude materiale radioattivo. Secondo quanto riferito al New York Times da Valeriy Simyonov, ingegnere ucraino a capo della sicurezza dell’impianto, un soldato di un’unità di protezione chimica, biologica e nucleare ha prelevato senza neppure indossare i guanti una fonte di cobalto-60 da un deposito di rifiuti nucleari, esponendosi in pochi secondi a un tale livello di radiazioni da far schizzare il contatore Geiger, lo strumento di misurazione delle radiazioni ionizzanti.



Nella stanza in cui le truppe vivevano durante l’occupazione della centrale, poi, sono stati riscontrati livelli di radiazioni più alti del normale, che sarebbero dovuti alle piccole particelle e alle polveri che i russi hanno portato dentro l’edificio «attraverso le loro scarpe», dopo aver camminato nella foresta contaminata.



Una situazione che, secondo i funzionari di Chernobyl, non rappresenta un pericolo con un contatto singolo, ma è in grado di mettere a repentaglio la salute in caso di esposizione prolungata. «Sono andati ovunque, hanno anche portato della polvere radioattiva sui loro corpi» quando se ne sono andati, ha raccontato Ihor Ugolkov, un soldato ucraino testimone di quei giorni. L’intera area sarebbe insomma stata interessata dai gesti sciagurati degli invasori. Come dimostra del resto anche un contenitore per il pranzo rinvenuto in una zona ritenuta sicura ai margini della foresta da una troupe della Cnn, in cui sono stati riscontrati livelli di radiazioni 50 volte superiori a quelli presenti in natura.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA