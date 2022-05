A Ibiza hotel offre 200 euro a dipendenti che reclutano un amico

ROMA, 19 MAG - La carenza di forza lavoro ad Ibiza incoraggia l'inventiva. Così l''hotel Hard Rock, che fa parte del Gruppo Palladium, promette ai suoi dipendenti 200 euro di premio per ogni nuovo impiegato reclutato, magari tra amici e familiari. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo El País, che fa riferimento ad un annuncio pubblicato nella bacheca della struttura alberghiera, il quale invita a reclutare "un amico per la band". L'albergo infatti è a tema rock e "band" è un modo colloquiale con cui la direzione dell'hotel si riferisce al suo staff. Il settore turistico delle Baleari, in questa stagione, è in una forte crisi di personale e quest'annuncio ne è un ulteriore prova. El País ricorda che a Ibiza il problema della mancanza di forza lavoro è tale per cui la Confederazione spagnola di alberghi e alloggi turistici ha aperto al ritorno al sesto giorno lavorativo, una misura che al momento non è prevista dal contratto collettivo dei lavoratori alberghieri delle Baleari, fatto da 40 ore di lavoro per cinque giorni di lavoro e due giorni di riposo.

