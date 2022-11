A Natale Ny chiude al traffico undici isolati di Fifth Avenue

NEW YORK, 23 NOV - Undici isolati di Fifth Avenue saranno chiusi al traffico nelle tre domeniche precedenti il Natale per facilitare lo shopping: lo ha annunciato il sindaco Eric Adams. Il comune ha deciso di pedonalizzare nelle domeniche del 4, 11 e 18 dicembre gli isolati dalla 48esima alla 57esima strada: in pratica tra Rockefeller Center e la Trump Tower. E' la prima volta in 50 anni che il traffico delle auto viene completamente vietato in questa parte di Manhattan. La chiusura sarà in vigore tra mezzogiorno e le diciotto. Negli altri giorni della stagione delle feste, come negli anni passati, barriere mobili chiuderanno una corsia della 'Quinta' in corrispondenza degli stessi isolati per agevolare la circolazione dei pedoni.

