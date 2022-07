Accademia ungherese contro Orban, 'le razze non esistono'

BRUXELLES, 28 LUG - Continua a far polemica il discorso del premier ungherese Viktor Orban pronunciato il weekend scorso in Romania, nel quale il capo del governo di Budapest si scagliava contro la "razza mista". A rivoltarsi contro il primo ministro magiaro sono i membri dell'Accademia ungherese delle Scienze che in una petizione online si dicono "scioccati" dalle affermazioni di Orban. "La razza umana è una, quindi l'idea delle razze umane e della loro mescolanza è biologicamente viziata, - scrivono gli accademici -, il riferimento politico ad esse riporta un'ideologia storicamente fallita e disastrosa". "Troviamo inaccettabile - concludono - che il Primo Ministro associ il futuro del popolo ungherese ad una dottrina scientificamente insostenibile e ad un'ideologia così pericolosa".

